(تغطية خاصة).. جوليا روبرتس وجورج كلوني في حفل جوائز جولدن جلوب 2026

كتب- مروان الطيب:

توافد عدد كبير من نجوم وصناع السينما والتلفزيون على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

جاء بين أبرز النجوم على الريد كاربت: "جوليا روبرتس، وجورج كلوني، وسيلينا جوميز، أريانا جراندي، جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز"، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وتشهد هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

