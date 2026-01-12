مباريات الأمس
"تكرر كثيرا".. احتفال معتاد من محمد صلاح خلال بطولة أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

03:16 ص 12/01/2026
دائما ما يخطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار، ليس بسبب أدائه ومستواه داخل الملعب فقط مع الفراعنة خلال كأس أمم أفريقيا 2025، لكن بسبب احتفالاته الخاصة بعد كل مباراة يخوضها مع الفراعنة بالبطولة.

وساهم صلاح في فوز المنتخب الوطني، على كوت ديفوار يوم السبت الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما سجل الهدف الثالث للفراعنة في مرمى الأفيال.

واعتاد صلاح على الاحتفال مع لاعبي المباراة بطريقة مميزة، حيث يلتقط صورة مع لاعبي الفراعنة الذين سجلوا الأهداف ويشاركها عبر حسابه على "إنستجرام"، في المباراة وهو ما حدث في 3 مباريات خلال النسخة الحالية من البطولة.

وكان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، أحرزهما صلاح ومرموش، ليلتقط صلاح صورة سيلفي، مع مرموش عقب نهاية المباراة، وشاركها عبر حسابه على انستجرام.

وتكرر الأمر نفسه في مباراة بنين، الذي انتهت للفراعنة بثلاثة أهداف لهدف، أحرزهم صلاح، ياسر إبراهيم ومروان عطية، ليلتقط معهم صلاح الصورة المعتادة عقب المباراة.

والأمر تكرر للمرة الثالثة، في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار أمس، التي انتهت لصالح المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لهدفين، أحرزهم صلاح، مرموش ورامي ربيعة، ليقوم صلاح بمشاركة متابعيه صورة له رفقة الثنائي على نهاية المباراة عبر حسابه على "إنستجرام".

موعد مباراة مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على صلاح

"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



