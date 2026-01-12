إعلان

ترامب يميل لاستبعاد شركة إكسون موبيل من فنزويلا.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

06:42 ص 12/01/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يميل لاستبعاد شركة إكسون موبيل من فنزويلا بعد رد الفعل المتشكك للمدير التنفيذي للشركة تجاه جهود الاستثمار النفطي في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

أضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء مغادرته ويست بالم بيتش بفلوريدا: "لم يعجبني رد إكسون، إنهم يتلاعبون بشكل مبالغ فيه".

خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الجمعة، حاول ترامب تهدئة مخاوف الشركات وقال إنهم سيتعاملون مباشرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من الحكومة الفنزويلية. ومع ذلك، لم يقتنع البعض، وفقا لسكاي نيوز.

