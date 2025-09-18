إعلان

وداعا للنظارات… قطرات عين جديدة تعيد لك النظر القريب "تفاصيل"

01:24 م الخميس 18 سبتمبر 2025
وكالات

كشفت دراسة حديثة عن ابتكار طبي قد يغير حياة ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على نظارات القراءة يوميا، حيث توصل فريق من الباحثين إلى قطرات عين جديدة يمكنها تحسين الرؤية القريبة بشكل فعال وطويل المدى، ما يجعل الاعتماد على النظارات أمرا أقل ضرورة في المستقبل.

وأجريت الدراسة على 766 مريضا يعانون من طول النظر الشيخوخي وهي الحالة الشائعة التي تصعب التركيز على الأجسام القريبة مع التقدم في العمر.

وأظهرت النتائج بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أن معظم المشاركين تمكنوا من قراءة سطرين أو ثلاثة أو أكثر على مخطط Jaeger بعد استخدام القطرات في مؤشر واضح على تحسن الرؤية القريبة من دون نظارات.

وتحتوي القطرات على مادتين أساسيتين هما بيلوكاربين التي تعمل على تضييق حدقة العين وانقباض العضلة الهدبية المسؤولة عن ضبط التركيز وديكلوفيناكو التي تقلل من الالتهاب والانزعاج المرتبط عادة بالبيلوكاربين. استخدم المشاركون القطرات مرتين يوميا عند الاستيقاظ وبعد نحو ست ساعات مع إمكانية إضافة جرعة ثالثة اختيارية عند الحاجة.

وبعد ساعة واحدة فقط من الجرعة الأولى سجل الباحثون تحسنا متوسطه 3.45 سطر على مخطط Jaeger واستمر هذا التحسن طوال فترة الدراسة الممتدة لعامين.

وقالت الدكتورة جوفانا بينوزا مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لطول النظر الشيخوخي في الأرجنتين إن هذا البحث جاء استجابة لحاجة طبية كبيرة غير ملباة في علاج طول النظر الشيخوخي موضحة أن الحلول التقليدية مثل نظارات القراءة أو التدخلات الجراحية لها قيود ومخاطر بينما يمنح هذا العلاج الجديد المرضى خيارا دوائيا آمنا وفعالا.

وأضافت أن العلاج الجديد لا يهدف إلى استبدال التدخلات الجراحية بل إلى توفير بديل دوائي يوسع نطاق رعاية طول النظر الشيخوخي إلى ما هو أبعد من النظارات والجراحة مؤكدة أن التحسن السريع والمستدام في الرؤية القريبة كان من أبرز نتائج البحث.

وتم عرض نتائج الدراسة في المؤتمر الثالث والأربعين للجمعية الأوروبية لجراحة المياه البيضاء والجراحة الانكسارية حيث لاقت اهتماما كبيرا من أطباء العيون والمتخصصين حول العالم.

