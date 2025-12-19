إعلان

جوجل تطلق Gemini 3 Flash النموذج الأسرع للذكاء الاصطناعي

كتب : محمود الهواري

02:28 م 19/12/2025

شركة جوجل الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 3 Flash ليكون النموذج الافتراضي لتطبيق Gemini ومزايا البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف للجمع بين سرعة الاستجابة وقدرات التفكير المتقدم دون الانتظار الطويل كما في النماذج السابقة.

الجمع بين السرعة والدقة

غالبا ما يواجه مستخدمو الذكاء الاصطناعي صعوبة في الموازنة بين سرعة الحصول على الإجابة ودقتها؛ فالنماذج السريعة تقدم نتائج مختصرة، بينما تتطلب النماذج الأكثر عمقا وقتا أطول، إذ مع إطلاق Gemini 3 Flash تقول جوجل إنها نجحت في تقليص هذه الفجوة.

تحسين الأداء بتكلفة أقل

يحل نموذج Gemini 3 Flash محل Gemini 2.5 Flash لجميع المستخدمين ويركز على تقديم منطق قريب من مستوى النماذج المتقدمة مثل Gemini 3 Pro، مع زمن استجابة أسرع وتكلفة تشغيل أقل.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن النموذج حافظ على أداء قوي، بل تفوق أحيانا على Gemini 2.5 Pro، مع الاعتماد على موارد حوسبية أقل.

تطبيقات عملية متعددة

يعكس هذا التطور قدرة النماذج الصغرى الكفء على أداء مهام كانت حكرًا على النماذج الضخمة، مع منافسة مباشرة لنماذج أخرى في السوق. ويشمل ذلك عدة مجالات:

البرمجة: تشغيل الأكواد ومعالجة الأخطاء بسرعة شبه فورية لدعم المطورين.

الأمن السيبراني: تحليل البيانات المعقدة والكشف عن المحتوى المزيف في الوقت الحقيقي.

الألعاب: إنشاء شخصيات وبيئات أكثر تفاعلًا دون التأثير على سلاسة اللعب.

تجربة أسرع للمستخدمين العاديين

للمستخدمين العاديين، يعني التحديث الحصول على إجابات أكثر تفصيلا ووضوحا أثناء البحث أو استخدام المساعد الذكي من دون تأخير ملحوظ، ما يجعل تجربة الذكاء الاصطناعي أقرب إلى الحوار الطبيعي.

حل عملي للاستخدام اليومي

بينما تظل النماذج المتقدمة مخصصة للمهام المعقدة، يقدم Gemini 3 Flash حلا عمليا للاستخدام اليومي، يجمع بين السرعة والدقة ويُسهل استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فاعلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة جوجل Gemini 3 Flash تطبيق Gemini الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة