عطل فني جديد يضرب شبكة Cloudflare ويؤثر على الإنترنت عالميا

تعرضت شبكة Cloudflare، المتخصصة في خدمات البنية التحتية للإنترنت وحماية المواقع، لعطل فني تسبب في مشكلات بأداء الشبكة، ما أدى إلى بطء مؤقت أو ظهور أخطاء غير متوقعة عند تصفح بعض المواقع والخدمات حول العالم.

عطل كلاود فلير

ووفقا لصفحة Cloudflare System Status الرسمية، بدأت الشركة التحقيق في المشكلة منذ الساعة 11:19 صباحًا بتوقيت UTC، مؤكدة أن العطل يؤثر على أداء الشبكة بشكل متقطع وقد يلاحظه بعض المستخدمين أثناء تصفح المواقع المعتمدة على خدماتها.

وأضافت الشركة في تحديثات لاحقة أن فرقها الفنية لا تزال تواصل التحقيق وتحليل أسباب المشكلة والعمل على تقليل تأثيرها، مع التعهد بالإعلان عن مزيد من التحديثات فور توفرها.

وأوضحت Cloudflare أن العطل لا يتعلق بمواقع العملاء أو إعداداتهم الداخلية، وإنما يرجع إلى خلل في شبكة الشركة نفسها، ما يعني أن التأثير قد يختلف من منطقة لأخرى، إذ يعتمد على خدماتها ملايين المواقع والتطبيقات في إدارة حركة المرور والحماية من الهجمات الإلكترونية.

تاريخ من الأعطال والانقطاعات

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها Cloudflare لانقطاعات واسعة؛ فقد واجهت الشركة أعطالًا سابقة، أبرزها نوفمبر الماضي عندما أثر عطل واسع النطاق على عدد من عملائها حول العالم، مؤكدة الشركة عبر صفحة الحالة الخاصة بها أنها تعمل على معالجة المشكلة.

يوليو 2019، عندما أدى خلل برمجي إلى استهلاك جزء من الشبكة لموارد النظام بشكل غير معتاد، مما تسبب في توقف آلاف المواقع لحوالي 30 دقيقة، وشملت خدمات مثل Medium وDiscord وShopify وSoundCloud وCoinbase وDropbox.

يونيو 2022، عندما أثر انقطاع على 19 مركز بيانات من مراكز الشركة واستمر نحو ساعة ونصف، متسببًا في تعطّل واسع لعدد من المنصات الكبرى.

مواجهة الصعوبات وإجراءات الطوارئ

أكدت الشركة أنها تعمل على احتواء العطل الأخير، رغم مواجهة صعوبات في منصة دعم العملاء وأعمال صيانة مقررة مسبقًا في بعض مراكز البيانات، بما في ذلك مركز فرانكفورت، لضمان الحد من تأثير الخلل على الخدمات والمستخدمين.

وتستمر البلاغات من مستخدمين حول العالم بشأن مشكلات في الوصول إلى الخدمات المعتمدة على بنيتها الأساسية، بينما تواصل فرق Cloudflare جهودها لإصلاح العطل واستعادة الأداء الطبيعي للشبكة.