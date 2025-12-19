الرقص وإطعام الحمام.. تعرف على أغرب القوانين حول العالم "صور"

خطوات تحويل صورتك إلى بروفايل شتوي على فيسبوك

كتب- مصراوي

في جميع أنحاء العالم توجد قوانين غريبة وغير عادية تختلف من دولة إلى أخرى، بعض هذه القوانين يفرض لأسباب تاريخية أو ثقافية، بينما البعض الآخر يهدف لضبط أمور حياتية غريبة أو الحفاظ على القيم المحلية.

-منع مضغ العلكة في سنغافورة

في سنغافورة، واحدة من أنظف مدن العالم، يعتبر مضغ العلكة غير قانوني منذ عام ،1992 ويهدف القانون للحفاظ على نظافة الأماكن العامة ويسمح فقط باستخدام العلكة لأغراض طبية وبيعها في الصيدليات.

-قيود على تسمية الأطفال

في بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا ونيوزيلندا توجد قيود صارمة على اختيار أسماء الأطفال لضمان مقبوليتها ثقافيا ومنع تعرض الأطفال للسخرية أو المشكلات المستقبلية.

حظر ارتداء السراويل

في بعض المدن الأمريكية مثل فلوريدا وجورجيا يمنع ارتداء السراويل ذات الخصر المنخفض التي تكشف الملابس الداخلية ضمن محاولات للحفاظ على الذوق العام.

-قوانين الرقص

في السويد كان من الضروري الحصول على ترخيص للرقص في الأماكن العامة، وفي اليابان كان الرقص بعد منتصف الليل محظورا لفترة طويلة ضمن محاولات للحد من الفوضى الليلية وقد تم تخفيف القانون مؤخرا.

-قانون تربية الحمام

في دبي يعتبر تربية الحمام نشاطا خاضعا للرقابة ويتطلب تصريحا خاصا لتجنب استخدام الطيور في نقل الممنوعات أو الأغراض غير القانونية.

-منع السير عاري القدمين

في بعض مناطق أستراليا يُمنع السير عاري القدمين في الأماكن العامة خاصة في المطاعم والمتاجر لأسباب صحية تتعلق بالنظافة والوقاية من الأمراض.

-منع التدخين أمام الحيوانات

في إيطاليا يمنع التدخين أمام الحيوانات الأليفة لحمايتها من استنشاق الدخان ولتوعية الناس بأهمية احترام صحة الحيوانات.

-منع الألعاب النارية

في سويسرا يمنع إطلاق الألعاب النارية دون تصريح خاصة بالقرب من الحياة البرية بهدف حماية الحيوانات من الضوضاء والأضرار.

منع ارتداء الكعب العالي في المواقع الأثرية

في اليونان يمنع ارتداء الكعب العالي في الأماكن التاريخية مثل الأكروبوليس للحفاظ على الحجر التاريخي ومنع إحداث أضرار في البنية التحتية.

-عدم جواز إطلاق الأبواق ليلا

للحفاظ على هدوء المناطق السكنية ومنع الإزعاج في السويسرا يمنع إطلاق الأبواق في الليل خصوصًا في المناطق الريفية.

-منع إطعام الحمام

في مدن مثل البندقية يعتبر إطعام الحمام غير قانوني لمنع تجمع الطيور بكثافة والحفاظ على نظافة المدينة وحماية الآثار التاريخية.

قوانين الحلاقة الغريبة

في ولاية كارناتاكا الهندية يمنع الرجال من حلق الشارب حيث يعتبر رمزا للرجولة والشرف ويعكس القانون القيم الثقافية والتقاليد المحلية.