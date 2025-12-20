أزهري: ضرب الزوج لزوجته من الأمور المباحة بشروط

أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال "هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته حالة رفضها العلاقة الحميمة".

وقال عبد الجواد، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن ضرب الزوج لزوجته من الأمور المباحة، لكن يكون له شروط، وأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم {واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهجروهن فِي المضاجع واضربوهن}.

وأضاف عبدالجواد أن الضرب يكون ضرب غير مجرح، ولا يتسبب في كسر عظام الزوجة، وأنه ولم يثبت أنا سيدنا محمد قام بضرب امرأة.

ولفت الأزهري إلى أنه السيدة عائشة قال "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ".

وأشار الأزهري إلى أنه لا يوجد في الإسلام قيام الزوج بضرب زوجته من أجل العلاقة، لأن المرأة ليست حيوانة، لكنها إنسانة لديها مشاعر.

