رغم تعدد المعالم التي شيدها الإنسان حول العالم، تبقى الطبيعة صاحبة الإبداع الأوسع والأكثر إدهاشا.

ومن غابات غريبة إلى تشكيلات صخرية تبدو خارج حدود المنطق، تتوزع حول العالم عجائب طبيعية تخطف الأنظار وتثير الدهشة.

في بريطانيا، تحتضن منطقة Kingley Vale أشجار نادرة، يعود عمر بعضها إلى أكثر من ألفي عام، لتعد من أقدم الكائنات الحية في البلاد، بعدما نجت من موجات قطع تاريخية كادت تقضي عليها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وعلى أرض الفلبين، تتوزع تلال الشوكولاتة في مقاطعة بوهول في مشهد فريد يضم أكثر من 1200 تلة مخروطية من الحجر الجيري، يتغير لونها مع الفصول، لتتحول إلى لون بني خلال موسم الجفاف، في ظاهرة طبيعية خالصة.

وفي أستراليا، تفرض بحيرة هيلير حضورها بلونها الوردي اللافت، في تناقض بصري حاد مع زرقة المحيط المحيط بها، نتيجة طحالب وبكتيريا محبة للملوحة تمنح المياه هذا اللون غير المألوف.

أما في ولاية وايومنج الأمريكية، فيبرز برج الشياطين كأحد أشهر التكوينات الصخرية في العالم، بارتفاع يصل إلى 385 مترا، ويعد أول نصب تذكاري وطني في الولايات المتحدة، ويحمل أهمية روحية لدى قبائل السكان الأصليين.

وفي شرق إفريقيا، تكشف منطقة دالول الإثيوبية عن واحدة من أقسى البيئات الطبيعية على الكوكب، بمتوسط حرارة مرتفع ومناظر ملونة ناتجة عن تفاعلات كيميائية ومعادن مؤكسدة داخل منخفض داناكيل.

ومن قلب الصحراء الموريتانية، تظهر عين الصحراء كتكوين جيولوجي هائل لا يدرك حجمه الحقيقي إلا من الفضاء، بقطر يبلغ نحو 40 كيلومترا، ويرجح أنها قبة صخرية متآكلة عبر ملايين السنين.

إلى جانب وادي القمر في الأرجنتين وحقول هوكادالور الحرارية في آيسلندا، حيث تلتقي الصخور المنحوتة والينابيع المتفجرة.

