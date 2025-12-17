خطوات تحويل صورتك إلى بروفايل شتوي على فيسبوك

كشف تقرير حديث لشركة أبحاث السوق TrendForce عن تصاعد غير مسبوق في أسعار مكونات الهواتف الذكية، ما يضع صانعي الأجهزة أمام خيار صعب بين رفع الأسعار أو التنازل عن المواصفات.

ويشير التقرير إلى أن أسعار الذواكر العشوائية مرشحة للارتفاع مجددا في الربع الأول من 2026، وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا على تكلفة تصنيع الهواتف عالميا.

تغييرات متوقعة في مواصفات هواتف 2026

مع ارتفاع أسعار الذواكر، يتوقع الخبراء أن تشهد هواتف 2026 تغييرات جوهرية تشمل تقليص سعات الذاكرة العشوائية أو طرح أجهزة بسعر أعلى ومواصفات أقل.

ووفقا لتسريبات، قد تختفي الهواتف المزودة بـ16 جيجابايت من السوق، بينما سترتفع حصة الطرازات المزودة بـ4 جيجابايت.

وأشارت تقديرات أخرى إلى تراجع حصة الهواتف ذات 12 جيجابايت بنسبة 40%، واستبدالها بالإصدارات التي تحمل 6 أو 8 جيجابايت، في حين قد تنخفض حصة أجهزة 8 جيجابايت بنسبة 50%.

زيادات أسعار الهواتف

وتلعب زيادة التكاليف دورا حاسما في نجاح أو فشل العلامات التجارية، إذ تدرس سامسونج وفقا لتقارير حديثة، الإبقاء على عتاد الكاميرا نفسه في سلسلة Galaxy S26 المقبلة، في محاولة لمجاراة سياسة تثبيت الأسعار التي تتبعها آبل مع إصدارات iPhone 17.

الذكاء الاصطناعي

يعود ارتفاع أسعار الذواكر إلى الطلب الكبير على ذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) لتغذية مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما دفع شركات تصنيع الذواكر إلى الابتعاد عن سوق المستهلكين لصالح سوق المؤسسات، الذي يوفر أرباحا وحوافز أكبر.

مع محدودية الطاقة الإنتاجية، فضّلت الشركات إنتاج ذواكر HBM على حساب ذواكر DRAM الموجهة للمستهلكين، مما أدى إلى قفزات حادة في الأسعار.

أسعار الحواسيب المحمولة

لم يقتصر تأثير الأزمة على الهواتف الذكية، بل شمل سوق الحواسيب المحمولة أيضا، إذ بدأت شركات كبرى مثل ديل ولينوفو وفق تقرير آخر لـ TrendForce، بإخطار عملائها بزيادة مرتقبة في الأسعار، حيث من المتوقع أن ترفع ديل أسعارها بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال ديسمبر الجاري.

انسحاب ميكرون من سوق المستهلكين

وأعلنت شركة ميكرون مطلع الشهر الجاري انسحابها من سوق المستهلكين وإيقاف علامة Crucial الشهيرة لمنتجات التخزين والذاكرة، وسط توقعات باضطرابات سعرية قد تمتد حتى النصف الثاني من 2026 مع احتمال مزيد من الزيادات.