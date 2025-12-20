"مصر للطيران" تعتذر لعملائها وتفعل غرف العمليات "تفاصيل"

تقدمت شركة مصر للطيران بخالص اعتذارها لعملائها الكرام نتيجة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية عن مواعيدها المحددة سلفًا بجدول التشغيل اليومي في مطار القاهرة الدولي.

وأرجعت الشركة في بيان رسمي هذا الارتباك إلى تأخر وصول عدد من طائراتها القادمة من محطات خارجية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية الملحوظ الذي تشهده عدة دول حول العالم مؤخرًا.

وأكدت مصر للطيران أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يتابع موقف الحركة الملاحية بانتظام وعلى مدار الساعة، مع استمرار التنسيق المكثف مع كافة المطارات الخارجية لضمان انتظام التشغيل.

وأشارت الشركة الوطنية إلى حرصها الكامل على تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الركاب المتأثرين بهذه التأخيرات، مشددة على أن سلامة الركاب والالتزام بالمعايير الدولية يظلان على رأس أولوياتها.

وتابعت الشركة في ختام بيانها بتثمين تفهم المسافرين لهذا الظرف الطارئ، مؤكدة أن هذه التأخيرات ناتجة عن أسباب قهرية خارجة تمامًا عن إرادة الشركة أو أطقم عملها الفنية.