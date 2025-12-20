خبير اقتصادي: الأداء الاقتصادي للخمس سنوات الأخيرة "في الدرك الأسفل"

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على مقال رئيس الوزراء حول أولوية الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن السؤال الجوهري هو حول توقيت وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات الضخمة.

وقال فؤاد خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "التفنيد بتاع رئيس الوزراء لهذه النقطة يؤكد أن التوسع في دور الدولة كان استثمارًا في الإنسان والبنية الأساسية كشرط ضروري للتنمية طويلة الأجل، وليس إنفاقاً غير منتج".

وأضاف أن الإشكالية ليست في الفكرة، بل في الإدارة وتوقيت العائد، موضحاً: "المشكلة في الإدارة وليس في الفكرة.. لأن العقد الاقتصادي طويل الأجل غير متناسب مع حجم الالتزامات التمويلية".

وتابع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: "السؤال هل نحن أفضل؟ هل نسبة الفقر تحسنت؟ متى نَجني الثمار، وهذه الاسئلة لم يُجب عليها المقال".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أرقام الفقر، مؤكداً أن آخر رقم رسمي صدر عام 2019 كان 29.6%، مضيفًا: "أظن أن الرقم قد يكون تفاقم بعض الشيء نظراً للضغوط الاقتصادية في الـ4 سنوات الماضية".

وعلق على حديث رئيس الوزراء عن الصدمات العالمية، معتبرًا أنها "واقعية" لكن لا يمكن أن تكون "المظلة التفسيرية الكبيرة"، لأن مصر مرت بأزمات أشد في الماضي وحققت نتائج أفضل.

وتاريخيًا؛ أوضح الخبير الاقتصادي أن الفترة من 2005 لـ2010 كانت من أحسن الفترات في النمو الاقتصادي، رغم أزمة 2008 العالمية. مقارناً ذلك بالأداء الحالي.

وأكد أن "آخر 5 سنين" (2020-2025) تعتبر "في الدرك الأسفل"، موضحًا: "دول من أسوأ 5 سنوات في آخر 60 سنة من عمر مصر اقتصاديًا كنمو اقتصادي".

وعن رأيه في صفقة الغاز مع إسرائيل، قال فؤاد: "أوقعها وأنا مغمض.. وانا قولت من شهر الصفقة دي لن يوقفها أحد لأنها (win-win) لجميع الأطراف".

وأضاف أن الكميات المتعاقد عليها ستوفر لمصر ما يقارب 3 مليار دولار في السنة عبر الاستغناء عن جزء من فاتورة الغاز المسال المستورد، مؤكداً: "الصفقة اقتصاديًا رابحة"

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب