بدء نشر ملفات "إبستين" المرتبطة بالاتجار بالجنس.. ماذا كشفت؟

بدأت وزارة العدل الأمريكية في نشر ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضية الاتجار بالجنس وارتكاب جرائم جنسية.

ونشرت وزارة العدل آلاف السجلات في قضية إبستين والتي شملت صورًا وسجلات مكالمات ووثائق أخرى، تربط جيفري مع شخصيات نافذة في السياسة والمجتمع الأمريكي.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تُظهر ضمن ملفات إبستين، بعض الصور بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأسبق، على متن طائرة خاصة، بما في ذلك صورة مع امرأة حُجب وجهها من الصورة وهي تجلس على حجره.

ويظهر كلينتون في صورة أخرى داخل حوض سباحة مع غيسلين ماكسويل الناشطة الاجتماعية البريطانية، وشخص حُجب وجهه أيضاً، كما يظهر في حوض استحمام مع امرأة تم إخفاء وجهها.

ورغم ظهور كلينتون في العديد من الصور، لم توجه إليه أي اتهامات بارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين، ولكن وُجهت إلى ماكسويل تهمة تجنيد فتيات قاصرات لصالح إبستين لاستغلالهن جنسياً، كانت أُدينت في أواخر عام 2021، وتقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.

وتضمنت الملفات مقاطع فيديو انتحر إبستين في زنزانته داخل مركز الإصلاحيات في نيويورك.

وتشمل ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل سجلات المكالمات، وشهادات هيئة المحلفين الكبرى، ونصوص المقابلات.