إعلان

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تأخر إقلاع بعض الرحلات الخارجية

كتب : محمد شاكر

12:51 ص 20/12/2025

شركة مصر للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدمت شركة مصر للطيران بالاعتذار لعملائها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي عن مواعيدها المقررة وفقًا لجدول التشغيل.

وذلك نتيجة تأخر وصول عدد من رحلات الشركة الوطنية من محطاتها الخارجية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض دول العالم، الأمر الذي انعكس على انتظام حركة التشغيل.

وفي هذا الإطار يواصل مركز العمليات المتكامل (IOCC) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحطات الخارجية، مع الحرص على تقديم أعلي مستوي من الخدمات اللازمة لركاب الرحلات المتأثرة بالتأخيرات.

وثمنت مصر للطيران تفهم عملائها لهذا الظرف، مؤكدة أن هذه التأخيرات جاءت لأسباب خارجة عن إرادتها.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مصر للطيران مطار القاهرة الدولي تأخر إقلاع بعض الرحلات الخارجية بيان عاجل من مصر للطيران تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟