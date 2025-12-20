بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تأخر إقلاع بعض الرحلات الخارجية

تقدمت شركة مصر للطيران بالاعتذار لعملائها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي عن مواعيدها المقررة وفقًا لجدول التشغيل.

وذلك نتيجة تأخر وصول عدد من رحلات الشركة الوطنية من محطاتها الخارجية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض دول العالم، الأمر الذي انعكس على انتظام حركة التشغيل.

وفي هذا الإطار يواصل مركز العمليات المتكامل (IOCC) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحطات الخارجية، مع الحرص على تقديم أعلي مستوي من الخدمات اللازمة لركاب الرحلات المتأثرة بالتأخيرات.

وثمنت مصر للطيران تفهم عملائها لهذا الظرف، مؤكدة أن هذه التأخيرات جاءت لأسباب خارجة عن إرادتها.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف