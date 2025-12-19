تعرف على مميزات تحديث iOS 26.2 لهواتف آيفون

كتب- محمود الهواري:

طرحت شركة آبل قبل يومين تحديث iOS 26.2 لهواتف آيفون، ويتضمن مجموعة من المزايا الجديدة والتحسينات في تطبيقات الشركة المختلفة.

ويقدم التحديث طريقة جديدة لمشاركة الملفات عبر AirDrop، إلى جانب تعديلات في واجهة الاستخدام، وتحسين أداء التطبيقات وإصلاح بعض الأخطاء.

ضبط منبهات للتذكيرات

مع iOS 26.2، يمكن للمستخدمين إرفاق التذكيرات بمنبه صوتي لتقليل احتمالية تفويتها، إذ يمكن تفعيل خيار Urgent عند إنشاء تذكير جديد، ليصدر الهاتف صوت تنبيه عند موعده، مع إمكانية تأجيله أو إيقافه.

تسهيل مشاركة الملفات عبر AirDrop

يسهل التحديث مشاركة الملفات عبر AirDrop مع الأشخاص غير الموجودين في قائمة جهات الاتصال، إذ يمكن الآن إنشاء رمز ومشاركته مع الآخرين، ليتمكن الطرفان من استخدام AirDrop لمدة تصل إلى 30 يوما، مع الاحتفاظ بالإعداد الافتراضي على Contacts Only.

تعديلات في واجهة المستخدم

شملت التحديثات تحسينات في واجهة المستخدم بتصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، مثل إضافة شريط تمرير لتخصيص شفافية ساعة شاشة القفل، وتطبيق تأثير الزجاج السائل على أداة الميزان في تطبيق Measure لمظهر أكثر تناسقًا مع النظام.

تحسينات تطبيق البودكاست

حصل تطبيق Apple Podcasts على تحسينات مثل التوليد التلقائي للفصول إذا لم يقم صانع المحتوى بإضافتها، بالإضافة إلى عرض روابط المواقع المذكورة في الحلقة وروابط برامج بودكاست أخرى ذُكرت ضمنها.

تحسين دقة درجة النوم (Sleep Score)

أصبحت آبل تحسب درجة النوم بشكل أدق، حيث يعتمد التقييم على مدة النوم، انتظام مواعيده، وعدد مرات الاستيقاظ الليلي.

في iOS 26.2، أصبح الحصول على تقييم ممتاز يتطلب درجة أعلى، وأي نتيجة أقل من 40 تُصنّف ضمن منخفض جدا بدلا من 29 سابقا.

تحسينات تطبيق الأخبار

تضمن تحديث iOS 26.2 أيضا تعديلات على تطبيق Apple News، أبرزها إضافة اختصارات بالجهة العلوية للشاشة لتسهيل الوصول إلى أقسام مختلفة مثل الرياضة، الألغاز، السياسة والطعام.