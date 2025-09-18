تحذير من آبل بشأن بطارية آيفون بعد تحديث iOS 26

كتب- محمود الهواري:

وجهت شركة أبل تحذير لمستخدمي هواتف iPhone حول احتمال ملاحظة انخفاض مؤقت في أداء البطارية عقب تثبيت تحديث iOS 26 الجديد، مؤكدة أن هذا الأمر طبيعي ويعود إلى العمليات الخلفية التي تبدأ بعد أي تحديث رئيسي للنظام.

وأوضحت الشركة، وفق بيان رسمي، أن التحديثات الكبيرة للنظام تتطلب عمليات مثل فهرسة البيانات والملفات، تنزيل محتوى جديد وتحديث التطبيقات، ما قد يؤدي مؤقتا إلى ارتفاع حرارة الجهاز وزيادة استهلاك البطارية.

وأضافت أن بعض المزايا الجديدة في التحديث مثل تحسينات الذكاء الاصطناعي وواجهة Liquid Glass – تستلزم موارد إضافية من الجهاز، وهو ما قد يترك "تأثيرا طفيفا" على الأداء وعمر البطارية، ويختلف ذلك بحسب طبيعة استخدام كل شخص.

وأكدت أبل أن أجهزة الشركة صُممت لتحقيق توازن بين العتاد والبرمجيات لضمان أداء قوي وعمر بطارية طويل، مع استمرار العمل على تحسين استهلاك الطاقة في التحديثات المستقبلية لتوفير تجربة استخدام سلسة.

ولفتت الشركة إلى أن شكاوى المستخدمين من انخفاض البطارية بعد التحديثات أمر متكرر، وهو ما دفعها إلى توضيح الأمر بشكل صريح هذه المرة ضمن ملاحظات الإصدار، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على iOS 26 فقط، بل يشمل جميع تحديثات iOS وiPadOS.

ورغم ذلك، شددت أبل على أهمية تثبيت التحديثات للحفاظ على أمان الأجهزة واستقرارها، إذ توفر إصلاحات أمنية مهمة إلى جانب المزايا الجديدة، مؤكدة أن أي تراجع في الأداء أو البطارية يكون مؤقتا ويعود الجهاز إلى طبيعته بعد انتهاء العمليات الخلفية، والتي قد تستغرق ساعات أو أيام قليلة حسب حجم البيانات والتطبيقات.

