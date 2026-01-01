إعلان

الغاز ينهي حياة أب ونجله داخل سيارة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:57 م 01/01/2026
    الأبن

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

خيم الحزن على قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بعدما شهدت مأساة إنسانية راح ضحيتها أب ونجله، لفظا أنفاسهما الأخيرة اختناقًا داخل مركبتهما الخاصة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا عاجلًا يفيد بالعثور على شخصين متوفيين داخل سيارة متوقفة بالقرية، لتتحرك قوات الشرطة وسيارات الإسعاف فورًا إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

كشفت معاينة رجال المباحث والفحص الطبي أن الضحية الأب يدعى "أحمد.ع.خ"، ويعمل أخصائيًا بإحدى المدارس، بينما كان يرافقه نجله "عبدالله"، وهو طالب مقيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

أكدت التحريات أن الوفاة حدثت في الحال نتيجة استنشاق غاز تسرب إلى داخل السيارة أثناء توقفها، مما أدى إلى اختناق الضحيتين وفشلهما في النجاة.

تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف السلطات المختصة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لإصدار تصاريح الدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

