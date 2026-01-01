مباريات الأمس
"أفكر في الاعتزال".. رسالة مؤثرة من حارس نيجيريا بعد وفاة والدته

كتب : محمد عبد الهادي

11:13 م 01/01/2026
عبر ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا، عن حزنه لوفاة والدته أمس الأربعاء، في ظل تواجده مع منتخب بلاده في المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد نوابيلي أن وفاة والدته أمس 31 ديسمبر 2025 جاءت بعد شهر فقط من فقدانه والده، ما شكل صدمة كبيرة على الصعيد النفسي والإنساني.

وقال عبر حسابه الشخصي: "توفيت والدتي الساعة الثانية من الليلة الماضية، أحاول دائمًا أن أبقي الكثير من الأمور لنفسي، وأن أواصل الطريق وأكون قويًا كما كنت دائمًا".

وتابع:" لكن في كثير من الأحيان أشعر برغبة في الاعتزال هل تفهمونني؟ فقدان الأم والأب في شهرين فقط أمر مؤلم جدًا".

وتمكن نوابالي من التأهل رفقة صفوف نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل في أول المجموعة.

ستانلي نوابالي وفاة والدة ستانلي نوابالي كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجريا

