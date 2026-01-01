أمريكا تفرض عقوبات على شركات وناقلات نفط صينية بدعوى ارتباطها بفنزويلا

واشنطن (د ب أ)

صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغطها على صادرات النفط الفنزويلية بفرض عقوبات على شركات مقرها هونج كونج والصين، وناقلات نفط مرتبطة بها اتهمتها بالتهرب من القيود الأمريكية على قطاع النفط الفنزويلي.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 4 شركات إلى قائمة العقوبات بدعوى وجود صلات بقطاع النفط الفنزويلي وهي: شركة كورنيولا الموجود مقرها في تشجيانج وآريس جلوبال إنفستمنت في هونج كونج وكريب ميرتل، ووينكي إنترناشونال .

كما فرضت عقوبات على أربع سفن مرتبطة بهذه الشركات وهي الناقلات ديلا، ونورد ستار، وروزاليند، وفاليانت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على سفن وشركات لصلتها بتجارة النفط الفنزويلية. إلا أن استهداف الشركات الصينية العاملة هناك يعد إجراء نادرا، وقد يكون بمثابة إشارة إلى بكين لتجنب الدخول في المواجهة بين إدارة ترامب ونظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، الذي يمثل نحو 95% من إيرادات فنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها: "تواصل هذه السفن، التي ينتمي بعضها إلى الأسطول الخفي الذي يخدم فنزويلا، توفير موارد مالية تغذي نظام مادورو غير الشرعي القائم على تجارة المخدرات والإرهاب. ويعتمد نظام مادورو بشكل متزايد على أسطول خفي من السفن المنتشرة حول العالم لتسهيل الأنشطة الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك التهرب منها، ولتوفير عائدات لعملياته المزعزعة للاستقرار".