إعلان

الجمارك تكشف هدف منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"

كتب : حسن مرسي

10:54 م 01/01/2026

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ الجوية يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل تعقيدات الإفراج الجمركي.

وأوضح "أموي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أن هذا النظام يساهم في تقليل التكاليف ومنع تكدس البضائع الواردة، مما يتيح الإفراج عنها فور وصولها إلى المطارات المصرية.

وأشار إلى أن جوهر النظام يكمن في توافر المعلومات عن الشحنات قبل وصولها فعليًا، ما يتيح للجهة الجمركية بدء إجراءات التخليص مسبقًا، بالإضافة إلى التنسيق المبكر مع الجهات المعنية بالصحة والمواصفات لضمان مطابقة البضائع، وحماية صحة المواطنين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.

وأضاف أن منصة "نافذة" أضافت ميزة مهمة أخرى، تتمثل في تسهيل آلية السداد من خلال وسائل دفع إلكترونية لحظية للرسوم والضرائب المستحقة، ما مكن المستوردين من السداد بسهولة وسرّع عملية الإفراج عن الشحنات.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف الأساسي من نظام "ACI" هو إرساء منظومة استباقية لإدارة المخاطر، من خلال التحقق من أهلية الموردين الأجانب، وضمان تسجيلهم واعتمادهم للتصدير، إلى جانب التأكد من سلامة الجوانب المالية والقانونية للمعاملات قبل وصول البضائع إلى الحدود المصرية.

وأكد أن هذه الإجراءات المتكاملة تهدف في النهاية إلى حماية السوق المحلي، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ومعالجة هذه المشكلات من جذورها قبل وصولها إلى المستهلك أو المنشآت الصناعية.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

وزيرة التنمية المحلية تُحذر: سنتصدى بكل حسم لأي تعديات أو مبانى مخالفة فى المهد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI التسجيل المسبق للشحنات الجوية منصة نافذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة