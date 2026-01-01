الجمارك تكشف هدف منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI"

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ الجوية يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل تعقيدات الإفراج الجمركي.

وأوضح "أموي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أن هذا النظام يساهم في تقليل التكاليف ومنع تكدس البضائع الواردة، مما يتيح الإفراج عنها فور وصولها إلى المطارات المصرية.

وأشار إلى أن جوهر النظام يكمن في توافر المعلومات عن الشحنات قبل وصولها فعليًا، ما يتيح للجهة الجمركية بدء إجراءات التخليص مسبقًا، بالإضافة إلى التنسيق المبكر مع الجهات المعنية بالصحة والمواصفات لضمان مطابقة البضائع، وحماية صحة المواطنين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.

وأضاف أن منصة "نافذة" أضافت ميزة مهمة أخرى، تتمثل في تسهيل آلية السداد من خلال وسائل دفع إلكترونية لحظية للرسوم والضرائب المستحقة، ما مكن المستوردين من السداد بسهولة وسرّع عملية الإفراج عن الشحنات.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف الأساسي من نظام "ACI" هو إرساء منظومة استباقية لإدارة المخاطر، من خلال التحقق من أهلية الموردين الأجانب، وضمان تسجيلهم واعتمادهم للتصدير، إلى جانب التأكد من سلامة الجوانب المالية والقانونية للمعاملات قبل وصول البضائع إلى الحدود المصرية.

وأكد أن هذه الإجراءات المتكاملة تهدف في النهاية إلى حماية السوق المحلي، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ومعالجة هذه المشكلات من جذورها قبل وصولها إلى المستهلك أو المنشآت الصناعية.

