إيلون ماسك: نيورالينك تخطط لإنتاج كميات كبيرة من شرائح الدماغ في 2026



وكالات

قال إيلون ماسك اليوم الخميس، إن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ إنتاج كميات كبيرة من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب.

وأضاف ماسك في منشور له عبر منصة "إكس": أن الشرائح ستنتقل إلى إجراءات جراحية آلية بالكامل في عام 2026.

ولم ترد نيورالينك بعد على طلب رويترز للتعليق.

وصممت شرائح الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة الحبل الشوكي.

واستخدمها أول مريض يزرع تلك الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ونشر منشورات على سائل التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز كمبيوتر محمول.

وبدأت الشركة إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام 2024 بعد معالجة مخاوف السلامة التي أثارتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي كانت قد رفضت طلب الشركة في عام 2022.

وقالت نيورالينك في سبتمبر، إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون من الشلل الحاد خضعوا لزراعة الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ.

وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو، وفقا للغد.