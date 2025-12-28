5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟

في عالم الطبيعة هناك كائنات شفافة تختبئ وسط الماء أو الغطاء النباتي، لحماية نفسها والتكيف مع عوامل الطبيعة.

في السطور التالية نستعرض أبرز الكائنات الشفافة، وفقا لموقعي "howstuffworks" و"natureinfocus".

1- الضفدع الزجاجي

الضفادع الزجاجية تتسم بجلد شبه شفاف يسمح برؤية أعضائها الداخلية مثل القلب والكبد بسهولة.

ما يجعل هذه الشفافية تساعدها على التمويه وسط أوراق الأشجار في الغابات المطيرة، مما يصعب على المفترسين رؤيتها.

2- الأخطبوط الزجاجي

الأخطبوط الزجاجي من أندر المخلوقات البحرية ذات الجسم شبه الشفاف، ويعيش في أعماق المحيط حيث الضوء الخافت، فيساعده شفافية جسمه على التمويه والتخفي من المفترسين.

3- الحبار الشفاف

يختفي جسم هذا الحبار تقريبًا في الماء بسبب شفافيته، ولا يُلاحظ إلا حين تلتقط كاميرات الأعماق صورًا له.

4- سمكة من الأعماق بهيئة شفافة

تتميز هذه السمكة بجسم شبه شفاف يجعل بنية عظامها وهياكلها الداخلية مرئية، خصوصًا في المياه الصافية.

الشفافية تمنحها حماية من المفترسين وتساعدها على الاقتراب من الفريسة دون أن تُكتشف بسهولة.

5- فراشة بأجنحة زجاجية

هذه الفراشة تتسم بالجناح الزجاجي، التي تجعل من الصعب رؤيتها عندما تستقر فوق الأوراق.

أجنحتها شبه شفافه، وتعكس الضوء بطريقة تجعلها تبدو كقطعة ورق على ضوء النهار، ما يجعلها وسيلة فعالة للهروب من المفترسين.