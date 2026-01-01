إعلان

"ماس كهربائي" ينهي حياة فتاة ويصيب والدتها غرب الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:11 م 01/01/2026

جثة سيدة -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها بحروق متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق داخل شقتهما السكنية بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثانٍ، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الهبة المتفرع من منطقة كينج مريوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف فورًا إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة وتأمين حركة المارة.

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في "الأنتريه" داخل شقة بالطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة فتاة تُدعى "أسماء.م.خ" تبلغ من العمر 17 عامًا، وإصابة والدتها "رشيدة.ا.ال" (35 عامًا) بحروق في الوجه والكفين.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإجراء أعمال التبريد، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، ونُقلت المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة سكنية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة العامرية ثانٍ قوات الحماية المدنية ماس كهربائي النيابة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة