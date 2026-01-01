"ماس كهربائي" ينهي حياة فتاة ويصيب والدتها غرب الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها بحروق متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق داخل شقتهما السكنية بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثانٍ، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الهبة المتفرع من منطقة كينج مريوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف فورًا إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة وتأمين حركة المارة.

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في "الأنتريه" داخل شقة بالطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة فتاة تُدعى "أسماء.م.خ" تبلغ من العمر 17 عامًا، وإصابة والدتها "رشيدة.ا.ال" (35 عامًا) بحروق في الوجه والكفين.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإجراء أعمال التبريد، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، ونُقلت المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية.