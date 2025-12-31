"سعرها 570 ألف جنيه".. 11 صورة لبيضة الشوكولاتة المصنوعة من الذهب

واتساب يحتفل بطريقته مع المستخدمين في رأس السنة 2026.. صور

كشفت شركة كافيار العالمية عن مفاجأة جديدة بمناسبة الأعياد تحت اسم "مفاجأة الملياردير"، وهي بيضة شوكولاتة فاخرة مصممة خصيصا لأصحاب الدخل المرتفع، إذ يبدأ سعر البيضة من 12 ألف دولار أمريكي.

بيضة شوكولاتة مصنوعة يدويا من الذهب

وتتكون هذه المجموعة من بيضة شوكولاتة كبيرة محشوة بحبات البندق الكاملة، ومغطاة بطبقة ذهبية لامعة، بينما يوجد داخل البيضة مفتاح ذهبي يفتح علبة تحتوي على هاتف ذكي من نوع "كافيار" مصنوع من الذهب.

وبحسب "كافيار"، لا يعرف المتلقي ما بداخلها إلا لحظة الكشف، إذ تضم المجموعة بيضة الشوكولاتة، المفتاح الذهبي، الهاتف الذكي، وتغليف يحمل شعار العلامة التجارية.

تخصيص كل طلب حسب اختيار العميل

يمكن للعملاء اختيار هاتف ذكي من مجموعة جولد الخاصة بكافيار، وتبدأ الأسعار من 12 ألف دولار، مع إمكانية تعديل السعر حسب المواصفات والتصميم، إذ بمجرد تأكيد الطلب، تبدأ الشركة في تجهيز المفاجأة بشكل فردي حسب رغبة العميل.