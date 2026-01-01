أضافت شركة “أبل” رسميًا هاتف “آيفون 11 برو” إلى قائمة أجهزتها العتيقة، في خطوة تهم ملايين المستخدمين حول العالم، لا سيما أولئك الذين لا يزالون يعتمدون على الهاتف الذي ظهر لأول مرة عام “2019”.

ورغم حصول “آيفون 11 برو” هذا العام على تحديث “iOS 26”، فإن إدراجه ضمن هذه القائمة يثير تساؤلات حول مستقبله البرمجي، وسط توقعات باستبعاده من تحديث “iOS 27” المنتظر العام المقبل.

ماذا يعني تصنيف “جهاز عتيق” لدى أبل؟

تصنف “أبل” أجهزتها كـ”عتيقة” عندما يمر أكثر من “5 سنوات” وأقل من “7 سنوات” على توقف بيعها رسميا، إذ يعد هذا التصنيف مرحلة انتقالية تسبق إدراج الجهاز لاحقا ضمن فئة “الأجهزة المتقادمة”، وفقا لتقرير نشره موقع “PhoneArena”.

ماذا يترتب على هذا التصنيف للمستخدمين؟

بالنسبة للمستخدمين، يعني إدراج الجهاز ضمن قائمة الأجهزة العتيقة استمرار إمكانية الصيانة والإصلاح عبر مراكز خدمة “أبل” المعتمدة وتوافر قطع الغيار يظل مرتبطًا بالمخزون المتاح فقط، بجانب استمرار الدعم الفني والصيانة حتى مرور “7 سنوات” على آخر تاريخ بيع رسمي، أو وفقا لما تفرضه القوانين المحلية في بعض الدول.

متى يتوقف الدعم نهائيا؟

بعد مرور “7 سنوات” على توقف بيع الجهاز، تتوقف “أبل” بشكل كامل عن تقديم أي دعم أو توفير قطع غيار، مع استثناء محدود لبعض أجهزة “ماك” التي قد تحصل على دعم بطارية لفترة تمتد حتى “10 سنوات”.

أجهزة أبل التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة “العتيقة”

إلى جانب “آيفون 11 برو”، أدرجت “أبل” عددًا من أجهزتها الأخرى ضمن القائمة، من بينها:

“Apple Watch Series 5” (إصدار 2019).

“MacBook Air” قياس 13 بوصة (إنتل – 2020).

“iPad Air 3” مع اتصال خلوي (2019).

“iPhone 8 Plus” بسعة “128” غيغابايت (2017).

وبذلك، تكون جميع إصدارات سلسلة “آيفون 8” قد انتقلت رسميًا إلى فئة الأجهزة العتيقة.

ولا يعني إدراج جهازك ضمن قائمة الأجهزة العتيقة توقفه عن العمل، لكنه مؤشر واضح على أن خيارات الإصلاح ستتراجع تدريجيًا، وأن العد التنازلي لخروجه من منظومة الدعم قد بدأ بالفعل.

ويشير هذا التصنيف إلى أن الأجهزة المذكورة أمامها نحو “عامين فقط” قبل الانتقال إلى قائمة “الأجهزة المتقادمة”، حيث يتوقف الدعم بشكل كامل.

قائمة هواتف آيفون المصنفة حاليا كأجهزة عتيقة

“آيفون X”

“iPhone XS” و”XS Max”

“iPhone 8” و”8 Plus”

“iPhone 7” و”7 Plus”

“iPhone 11 Pro” و”11 Pro Max”

في المقابل، تضم قائمة الأجهزة المتقادمة أجيالا أقدم مثل “آيفون 6” و”6 Plus” و”iPhone SE” و”iPhone 5s” وغيرها.