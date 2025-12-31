"اثنتان منها في مصر".. حكاية 6 مدن قديمة مجهولة المواقع (صور)

واتساب يحتفل بطريقته مع المستخدمين في رأس السنة 2026.. صور

على الرغم من أن النصوص التاريخية القديمة تكشف عن وجود مدن عظيمة وعواصم إمبراطوريات قديمة، إلا أن علماء الآثار لم يتمكنوا من العثور عليها حتى الآن.

ويتوقع العلماء أن بعض هذه المدن اختفت عبر الزمن، بينما نهبها لصوص لم يكشفوا عن مواقعها، لتبقى ألغازها قائمة وتثير فضول الباحثين وعشاق التاريخ حول العالم.

إيريساغريغ: المدينة العراقية المسروقة

بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ظهرت آلاف الألواح القديمة من مدينة تدعى "إيريساغريغ" في سوق الآثار، إذ كشفت هذه الألواح أن المدينة ازدهرت قبل حوالي 4000 عام، وكان حكامها يربون أسودا ويقيمون احتفالات في معبد الإله إنكي.

ويعتقد الباحثون أن اللصوص نهبوا المدينة ولم يتمكن علماء الآثار من العثور على موقعها حتى الآن.

إيتجتاوي: العاصمة الغامضة لمصر القديمة

أمر الفرعون أمنمحات الأول ببناء عاصمة جديدة تعرف باسم "إيتجتاوي"، والتي ظلت عاصمة مصر حتى حوالي عام 1640 قبل الميلاد.

ويعتقد العلماء أن موقعها بالقرب من لشت في وسط مصر، اعتمادا على وجود مدافن نخبوية بما في ذلك هرم أمنمحات الأول، لكنها لم تكتشف بعد.

أكاد: قلب الإمبراطورية الأكادية

كانت مدينة أكاد عاصمة الإمبراطورية الأكادية التي ازدهرت بين عامي 2350 و2150 قبل الميلاد، وامتدت من الخليج العربي إلى الأناضول.

ويعتبر من أهم معالم العاصمة معبد "أولماش" للإلهة عشتار، إذ لم يعثر على موقع أكاد بعد، ويرجح أنه كان في العراق، ودمرت أو هجرت بعد سقوط الإمبراطورية.

اليهودو: المستوطنة البابلية الغامضة

كانت "اليهودو" مكانا في الإمبراطورية البابلية بعد غزو الملك نبوخذ نصر الثاني لمملكة يهوذا عام 587 قبل الميلاد، إذ أظهرت الألواح المكتشفة وجود المستوطنين ومنحهم لهموية دينية، لكن الموقع الدقيق لليهودو لم يحدد، ويرجح أنه في العراق الحالي.

واشوكاني: عاصمة إمبراطورية ميتاني المفقودة

كانت واشوكاني عاصمة إمبراطورية ميتاني (1550–1300 قبل الميلاد) في شمال شرق سوريا وجنوب الأناضول وشمال العراق.

ولم يعثر على المدينة حتى الآن، ويعتقد بعض الباحثين أن موقعها في شمال شرق سوريا، بينما السكان، المعروفون باسم الحوريين، كانوا لهم لغتهم الخاصة التي وثّقتها النصوص القديمة.

ثينيس: مدينة مصرية من عصر الدولة القديمة

كانت ثينيس مدينة قديمة في جنوب مصر، ازدهرت منذ حوالي 5000 عام وشهدت حكم الملوك الأوائل لمصر، إذ بعد التوحيد، نقلت العاصمة إلى ممفيس، وبقيت ثينيس عاصمة لإقليم مصري خلال عصر الدولة القديمة.

ويرجح أن موقعها بالقرب من أبيدوس جنوب مصر، لكنها لم تكتشف بعد، رغم دفن العديد من الشخصيات البارزة هناك.