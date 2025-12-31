إعلان

ما ميزة وضع التفكير الحقيقي في شات جي بي تي؟

كتب : محمود الهواري

03:37 م 31/12/2025

شات جي بي تي

أطلقت OpenAI تحديثا جديدا لتطبيق ChatGPT على نظام Android، مضيفا ميزة وضع التفكير الحقيقي التي كانت متاحة سابقا فقط عبر المتصفح.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحسينات شاملة شملت GPT-5.2 وChatGPT Images، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتقديم إجابات أدق على الاستعلامات المعقدة.

خيارات جديدة للتحكم في وقت التفكير

ووفقا لموقع Bleeping Computer، يتيح التحديث الجديد للمستخدمين اختيار أحد أوضاع التفكير: تلقائي أو فوري أو تفكير، لتحديد المدة التي يستغرقها الذكاء الاصطناعي لمعالجة الطلب قبل تقديم الإجابة، إذ يعكس هذا التغيير الوظائف المتاحة لمستخدمي سطح المكتب الذين يمكنهم اختيار التفكير الممتد للحصول على إجابات أكثر دقة.

تحسينات لتنسيق المحتوى

بالإضافة إلى وضع التفكير الجديد، أطلقت OpenAI ميزة تنسيق المحتوى، حيث يمكن الآن طلب كتابة بريد إلكتروني أو مستندات أخرى ضمن قسم منسق، مع إمكانية تعديل النصوص دون الحاجة لإعادة كتابتها بالكامل، إذ يتاح هذا الخيار لجميع المستخدمين، بينما يظل وضع التفكير المتقدم متاحا فقط لمستخدمي ChatGPT Plus.

مواجهة التحديات واستعادة المستخدمين

ويأتي التحديث في وقت كانت فيه OpenAI تواجه منافسة شديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Gemini 3 وNano Banana من جوجل.

ونجحت الشركة إلى حد كبير في استعادة المستخدمين من خلال تحسينات GPT-5.2 وChatGPT Images، حيث يظهر GPT-5.2 أداء متفوقا في معظم الاختبارات المعيارية مقارنة بمنافسيه.

