مصري وحيد.. أفضل 11 لاعبا في مجموعات كأس الأمم الأفريقية

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مساء أمس الأربعاء، بعد مباراتي الجابون وساحل العاج، وموزمبيق والكاميرون.

وشهدت هذه النسخة تألق العديد من النجوم، إذ قدموا أداءً مميزًا لفرقهم في مباريات حماسية بدور المجموعات.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، تضم تشكيلة أفضل 11 لاعبا في دور المجموعات، هيرفيه كوفي حارس مرمى بوركينا فاسو، إذ أنه لم يستقبل سوى هدف واحد، من ركلة جزاء نفذها رياض محرز.

وتضم تشكيلة أفضل 11 لاعبا في دور المجموعات كل من:

حراسة المرمى: هيرفيه كوفي (بوركينا فاسو)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) - ياسر إبراهيم (مصر) - كالفين باسي (نيجيريا) - جيسلان كونان (ساحل العاج)

خط الوسط: كارلوس باليبا (الكاميرون) - ويلفريد نديدي (نيجيريا) - إبراهيم مازا (الجزائر)

خط الهجوم: إبراهيم دياز (المغرب) - أماد ديالو (ساحل العاج) - فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

