وسط تصاعد أزمة اليمن.. قنصل السعودية في دبي يغادر الإمارات

أعلن القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية، عبدالله بن منصور المطوع، مغادرة الأراضي الإماراتية، وسط تصاعد أزمة اليمن.

وودع القنصل السعودي، دولة الإمارات في منشور له على منصة "أكس"، اليوم الخميس، قائلا: "الإخوة والأخوات الأعزاء، يحين اليوم وقت الرحيل، وأغادر بيتي الثاني القنصلية العامة في دبي والإمارات الشمالية، بعد رحلةٍ من العمل والعطاء بدأت في يناير 2021م كقنصل عام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية".

وأضاف القنصل السعودي: "أرجو من الله أن أكون قد وُفِّقت في أداء الأمانة وتمثيل وطني خير تمثيل، فإن قصّرت أو أخطأت راجيا من الله ثم من الجميع ان يقبل اعتذاري".

وأعرب القنصل العام عن خالص الشكر والامتنان لوزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، والوكلاء والمسؤولين في وزارة الخارجية بالسعودية على كل ما حظي به من دعمٍ وثقةٍ ومساندةٍ طوال فترة عمله.

كما أتقدّم بخالص الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وإلى حكام الإمارات الشمالية أعضاء مجلس الاتحاد الأعلى وإلى الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وراشد القصير نائب مدير المكتب، بسبب ما قدموه من تعاونٍ وجهودٍ في خدمة الرعايا السعوديين والقنصلية العامة.

