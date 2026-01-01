"الجلاد": اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" ورقة ضغط وابتزاز سياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الاعتراف الإسرائيلي بما يُعرف بـ"أرض الصومال" ليس مجرد أزمة إعلامية عابرة، بل ملف أمن قومي بالغ الخطورة بالنسبة لمصر ولجميع دول المنطقة المرتبطة بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن الأحداث في المنطقة شديدة التشابك، فلا يمكن فصل قضية غزة عما يحدث في اليمن أو في الصومال، في إطار صراع إقليمي ودولي معقد.

وأوضح أن هذا الاعتراف يأتي في إطار "ابتزاز سياسي ودبلوماسي" ويمثل ورقة ضغط إسرائيلية في المنطقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضغط في ظل وجود الحوثيين في اليمن الذين أعلنوا أن أي وجود إسرائيلي في المنطقة سيكون تحت الاستهداف، مما يجعل الملف أكثر تعقيدًا.

وتابع "الجلاد": أمن البحر الأحمر هو الأساس في هذه المسألة، وهو ما يمس مصر مباشرة، حيث أن استقرار الملاحة فيه هو شريان حياة لقناة السويس.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن مصر تمتلك ورقة مهمة وقوة مؤثرة في هذا الملف، خاصة مع تمسك موقفها الثابت برفض أي تقسيم للصومال، لافتًا إلى أن هذا الموقف يعضده الموقف الأمريكي والأوروبي الرافض أيضًا للتقسيم، وإن كانت واشنطن لم تصطدم بإسرائيل بشكل مباشر بعد.

وشدد "الجلاد"، على أن الاعتراف الإسرائيلي "ورقة ضغط" مرتبطة بملف غزة وبمحاولة إسرائيل ابتزاز جميع الأطراف في المنطقة، مشيرًا إلى أن الملف سيتصاعد في الفترة المقبلة.

واستبعد أن يحذو أي طرف دولي آخر حذو إسرائيل في الاعتراف، لأن استقرار الصومال ووحدة أراضيه ضمانة أساسية لأمن المنطقة بالكامل، من اليمن إلى البحر الأحمر.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد