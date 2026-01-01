تابعنا على

كشف مدير التصوير محمود شاهين عن أحدث ظهور للمنتج أحمد الجنايني وزوجته الفنانة منة شلبي أثناء أداء مناسك العمرة، ونشر صور معهما عبر حسابه على انستجرام.

وظهرت خلالها الفنانة منة شلبي وزوجها بملابس الإحرام وهما في بداية جديدة في العام الجديد.

منة شلبي تعلن عن زواجها

أعلنت الفنانة منة شلبي زواجها من المنتج أحمد الجنايني بعد تسريب وثيقة تؤكد زواجهما.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".

وسط تهنئة عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

أعمال تنتظر عرضها منة شلبي قريبا

تشارك منة شلبي بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

