إعلان

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يبدأن العام الجديد بأداء مناسك العمرة

كتب : مروان الطيب

10:45 م 01/01/2026

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مدير التصوير محمود شاهين عن أحدث ظهور للمنتج أحمد الجنايني وزوجته الفنانة منة شلبي أثناء أداء مناسك العمرة، ونشر صور معهما عبر حسابه على انستجرام.

وظهرت خلالها الفنانة منة شلبي وزوجها بملابس الإحرام وهما في بداية جديدة في العام الجديد.

منة شلبي تعلن عن زواجها

أعلنت الفنانة منة شلبي زواجها من المنتج أحمد الجنايني بعد تسريب وثيقة تؤكد زواجهما.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".

وسط تهنئة عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

أعمال تنتظر عرضها منة شلبي قريبا

تشارك منة شلبي بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يؤديان مناسك العمرة

اقرأ أيضا:

فيديو وصور.. لحظة سقوط ناصيف زيتون على خشبة المسرح بـ حفله الأخير

سامح حسين: ماكنتش متوقع نجاح "راجل وست ستات" ومش عارف ليه مبعملش مسلسلات في رمضان؟

مدير التصوير محمود شاهين أحمد الجنايني وزوجته منة شلبي أحمد الجنايني وزوجته يؤديان مناسك العمرة منة شلبي وزوجها يؤديان مناسك العمرة محمود شاهين على انستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة