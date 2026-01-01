مقاوم للماء والغبار.. هاتف جديد من Tecno في 2026

هاتف جديد من Tecno في 2026



وكالات

بدأت Tecno بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح قريبا والذي سيكون من أفضل الهواتف في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.

حصل هاتف Pova Curve 2 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

زوّد الهاتف بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

ودعمته Tecno بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Bluetooth 5.4 للاقتران بالأجهزة الأخرى ونقل البيانات لاسلكيا، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.