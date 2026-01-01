مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع حارس مرمى نيجيريا خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

02:34 م 01/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (1)
  • عرض 6 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (3)
  • عرض 6 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (2)
  • عرض 6 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (4)
  • عرض 6 صورة
    وفاة والدة ستانلي نوابالي حارس مرمى نيجيريا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا ضربة موجعة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستانلي نوابالي، في تصريحات نقلتها صحفية "هسبورت" المغربية: "توفيت والدتي في الساعة الثانية صباحا في الليلة الماضية، شعرت حينها برغبة في اعتزال كرة القدم، تخيل أن تفقد والديك كليهما خلال في أقل من شهرين".

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تصدر المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، ليضرب موعدا مع موزمبيق.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025

الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستانلي نوابالي وفاة والدة حارس مرمى نيجيريا منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026