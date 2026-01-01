الموت يفجع حارس مرمى نيجيريا خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

تلقى ستانلي نوابالي، حارس مرمى منتخب نيجيريا ضربة موجعة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستانلي نوابالي، في تصريحات نقلتها صحفية "هسبورت" المغربية: "توفيت والدتي في الساعة الثانية صباحا في الليلة الماضية، شعرت حينها برغبة في اعتزال كرة القدم، تخيل أن تفقد والديك كليهما خلال في أقل من شهرين".

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تصدر المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، ليضرب موعدا مع موزمبيق.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025



الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة



