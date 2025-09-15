نصائح مهمة من أبل للحفاظ على عمر بطارية الآيفون

كتب- محمود الهواري:

وجهت شركة أبل نصائح لمستخدمي هواتف آيفون للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة وضمان أداء مستقر.

وتركز هذه النصائح على كيفية التعامل مع البطارية وشحنها بطريقة صحيحة للاستفادة القصوى من طاقة الجهاز والحفاظ على كفاءته مع مرور الوقت.

كيف تتقدم بطارية الآيفون في العمر

توضح أبل أن عمر البطارية مرتبط بعمرها الكيميائي وليس فقط بعدد سنوات استخدامها، إذ تؤدي عوامل مثل درجة الحرارة ونمط الشحن إلى تآكل مكونات البطارية بمرور الوقت.

ومع تقدم بطاريات الليثيوم أيون في العمر تقل كمية الشحن التي يمكنها استيعابها، مما يؤدي إلى انخفاض عمر البطارية وانخفاض أدائها الأقصى.

ميزة الشحن الأمثل للبطارية

قدمت أبل ميزة "شحن البطارية المحسن" التي تهدف إلى تقليل تآكل البطارية وزيادة عمرها الافتراضي عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه الآيفون مشحونا بالكامل.

عند تفعيل هذه الميزة يستخدم الآيفون تقنية التعلم الآلي ليتعرف على روتين الشحن اليومي للمستخدم ويؤجل الشحن بعد 80% في بعض الحالات ليكتمل الشحن قبل وقت الاستخدام المتوقع.

كما يظهر إشعار على شاشة القفل بموعد اكتمال الشحن مع خيار الشحن الفوري عند الحاجة.

التحكم في خيارات الشحن

تفعل ميزة شحن البطارية المحسن تلقائيا عند إعداد الآيفون لأول مرة، لكن يمكن للمستخدم تغيير هذه الإعدادات بسهولة، إذ يمكن في طرازات iPhone 15 والإصدارات الأحدث ضبط حد الشحن بين 80% و100% من خلال الإعدادات، بينما في الطرازات الأقدم يمكن تشغيل أو إيقاف الميزة من إعدادات صحة البطارية والشحن.

وتؤكد أبل أن تعطيل هذه الميزة قد يؤدي إلى زيادة تآكل البطارية بمرور الوقت.

الاستفادة من ميزة Charge Limit

في طرازات iPhone 15 والإصدارات الأحدث يمكن للمستخدم تفعيل خاصية تحديد حد الشحن “Charge Limit” لضمان الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة.

وعند الوصول إلى الحد المحدد يتوقف الجهاز عن الشحن ويستأنفه فقط إذا انخفض مستوى البطارية أكثر من 5%، كما قد يقترح النظام تلقائيا حد شحن مثاليا بناء على عادات استخدام الجهاز للحفاظ على البطارية.

