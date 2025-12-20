بعد التحذيرات.. 6 نصائح تحميك من مخاطر روبوتات الذكاء الاصطناعي

يعتمد الآلاف من الأشخاص على روبوتات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، سواء للحصول على أفكار سريعة، أو تخطيط الرحلات، أو المساعدة في العمل، أو حتى البحث عن دعم نفسي غير مباشر، في ظاهرة تتوسع بوتيرة متسارعة رغم حداثتها النسبية.

ورغم أن اللجوء إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعد في الغالب أمرا غير ضار، إلا أن هذا الاستخدام المتزايد يثير تساؤلات جدية تتعلق بالأمان والخصوصية، خاصة مع ميل المستخدمين إلى مشاركة معلومات شخصية وحساسة عبر هذه المنصات.

وبحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الحماية والسرية التي يتمتع بها الأفراد عند التعامل مع محامين أو أطباء أو معالجين بشريين، لا تنطبق بالضرورة على روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، يستخدم كثيرون تطبيقات مثل "شات جي بي تي" كمدرب افتراضي للحياة، يشاركون من خلاله تفاصيل شخصية ومهنية ومشكلاتهم اليومية.

إلى جانب مخاطر الخصوصية، تحذر دراسات حديثة من آثار معرفية محتملة للاعتماد المفرط على النماذج اللغوية الكبيرة، إذ تبحث هذه الدراسات في تأثير روبوتات الدردشة على الذاكرة، والإبداع، وطلاقة الكتابة.

وفي هذا السياق، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح للتعامل بحذر مع روبوتات المحادثة، بهدف تقليل المخاطر المترتبة على استخدامها:

اعتبر روبوتات الدردشة بيئات عامة

يؤكد ماثيو ستيرن، محقق الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لشركة "CNC Intelligence"، أن محادثات الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معها باعتبارها "بيئات عامة" وليست خاصة، محذرا من مشاركة أي بيانات حساسة قد تصبح مرئية أو قابلة للفهرسة عبر محركات البحث.

وينصح بتجنب الإفصاح عن الاسم الكامل، أو العنوان، أو البيانات المالية، أو معلومات العمل، أو السجلات الطبية.

لا تفرط في مشاركة حالتك النفسية

ويرى إيلي بيربي، رئيس قسم تحسين محركات البحث والبحث بالذكاء الاصطناعي في شركة "أدوراما"، أن روبوتات الدردشة قد تكون أدوات مساعدة، لكنها ليست أصدقاء.

ويحذر من مشاركة المخاوف النفسية أو المشكلات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه البيانات قد تستخدم لبناء ملفات دقيقة عن نقاط الضعف الشخصية، خاصة مع سعي هذه المنصات لتحقيق أرباح عبر الإعلانات فائقة الاستهداف.

لا تكشف كل تفاصيلك للروبوت

وتوضح أناليزا ناش فرنانديز، خبيرة استراتيجيات التفاعل بين الثقافات، أن روبوتات الدردشة تعمل ضمن اقتصاد قائم على جذب الانتباه، حيث يصبح المستخدم ذاته هو المنتج.

وتنصح بتعطيل ميزات الذاكرة، واستخدام بريد إلكتروني ثانوي، وعدم المشاركة في تدريب النماذج على البيانات الشخصية.

صدر بياناتك بانتظام

ينصح الخبراء بتصدير البيانات من روبوتات الدردشة بشكل دوري للاطلاع على المعلومات المخزنة.

وفي "شات جي بي تي" يمكن تنفيذ ذلك من خلال إعدادات التحكم في البيانات، حيث يرسل للمستخدم ملف يتضمن محتوى المحادثات المخزنة.

تحقق من صحة المعلومات دائمًا

المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي ليس معصومًا من الخطأ، إذ قد يتضمن معلومات غير دقيقة أو متحيزة، أو ما يعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، لذلك يُنصح بالتشكيك في النتائج، والتحقق من المصادر، وعدم الاعتماد على الروبوت كمصدر وحيد للمعرفة.

احذر من المحتالين

يحذر رون كيربس، الرئيس التنفيذي لشركة "كيداس" المتخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، من استغلال المحتالين لقدرات الذكاء الاصطناعي في تقليد محادثات خدمة العملاء عبر مواقع وروابط مزيفة.

ويوصي بتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب تسجيل الدخول عبر روابط خارجية، ومراقبة أي نشاط غير معتاد على الحسابات.

ويشدد الخبراء في المجمل على أن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده الكبيرة، يظل أداة تحتاج إلى وعي وحذر، خاصة في ظل تسارع تطوره وقدرته المتزايدة على جمع وتحليل البيانات الشخصية.