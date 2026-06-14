أعلنت محافظة أسيوط إتاحة 21 منشأة شبابية ورياضية أمام المواطنين لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة الحدث الرياضي العالمي في أجواء منظمة وآمنة.

وقال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إن مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، انتهت من تجهيز عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بمختلف مراكز المحافظة، لتوفير تجربة مشاهدة مميزة للمواطنين طوال فترة البطولة.

وأوضح المحافظ أن المنشآت التي تم تجهيزها تضم 4 أندية رياضية و13 مركز شباب و4 مراكز تنمية شبابية، حيث جرى تزويدها بشاشات عرض حديثة وأماكن جلوس مناسبة، إلى جانب تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سلامة المترددين وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل عددًا من المنشآت المهمة، من بينها نادي أسيوط الرياضي، ونادي ناصر لأبناء الشعب، ومراكز شباب ناصر ومنقباد وريفا، بالإضافة إلى مركز التنمية الشبابية بدرنكة، فضلًا عن مشاركة أندية ومراكز شباب تابعة لإدارات ديروط والقوصية.

كما تمتد الخدمة إلى مراكز منفلوط وأبنوب والفتح وساحل سليم والبداري والغنايم، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن مراكز الشباب أصبحت تمثل منصات مجتمعية متكاملة تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، ولم تعد تقتصر على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشباب والأسر وتوفير بيئة مناسبة لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية من خلال الإدارات الفرعية وغرفة العمليات بمديرية الشباب والرياضة لضمان انتظام الفعاليات وحسن سيرها، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة داخل المنشآت.

وأوضح أن المنشآت المشاركة تستقبل الجماهير يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال فترة إقامة البطولة.