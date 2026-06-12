أعلنت مديرية أوقاف أسيوط عن افتتاح 5 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى ماديًا ومعنويًا، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وأوضح الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل مسجد الحي القيوم بجزيرة الأكراد في قرية منقباد بمركز أسيوط، ومسجد التوحيد بنجع مهني بقرية مير في مركز القوصية.

كما تتضمن القائمة مسجد الشيخ عبد القادر بعزبة هلال بمركز ديروط، ومسجد عمر بن الخطاب بمنطقة كوم بعرور بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب، إضافة إلى مسجد التوبة بحوض المزاني في قرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار حرص الوزارة على إعمار بيوت الله وتهيئتها للقيام بدورها الدعوي والتربوي، إلى جانب نشر صحيح الدين وتعزيز الوعي الديني الوسطي في المجتمع.

وشددت المديرية على أن دور المساجد لا يقتصر على أداء الشعائر فقط، بل يمتد ليشمل كونها منابر للعلم والدعوة، ومراكز إشعاع فكري وتربوي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والانتماء المجتمعي.

وأكدت أن وزارة الأوقاف تواصل جهودها في التوسع بإنشاء وإحلال وتجديد المساجد، بما يدعم رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع.