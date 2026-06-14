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رفضت العودة فقتلها أمام المارة.. تفاصيل جديدة في جريمة شارع السينما بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:22 ص 14/06/2026 تعديل في 11:30 ص

طليقها المتهم بارتكاب الجريمة

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كشف أهالي شارع السينما بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، عن كواليس وتفاصيل جديدة حول الجريمة المأساوية التي هزت المنطقة، إثر إقدام شاب على إنهاء حياة طليقته بعدة طعنات نافذة وسط الشارع وأمام أعين المارة والجيران.

وقال عدد من أهالي المنطقة في تصريحات لموقع مصراوي إن المجني عليها تُدعى "بسمة"، وكانت أمًا لـ4 أطفال من طليقها المتهم بارتكاب الجريمة، وهم 3 بنات وولد واحد، بأسماء: "رقية، هنا، آدم، شهد".

وأوضح الأهالي أن الأطفال أصبحوا يواجهون مصيرًا صعبًا بعد فقدان والدتهم، خاصة أن أصغرهم لا يزال في سن صغيرة.

الجيران: شاهدناه يطعنها عدة مرات

وأكد شهود عيان أن المتهم، ويدعى "كريم. ف. ن"، ظهر بمحيط المكان قبل وقوع الجريمة، ثم نشبت مشادة بينه وبين طليقته.

وأضافوا أنهم شاهدوه يسدد لها عدة طعنات في منطقة الصدر، قبل أن تسقط أرضًا وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

وأشار الشهود إلى أن المجني عليها ظلت تنزف في موقع الحادث حتى وصلت سيارة الإسعاف، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

القبض على المتهم بقتل طليقته

وعقب البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وباشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول إعادة طليقته إلى عصمته بعد وقوع الطلاق، إلا أنها رفضت العودة إليه، ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

وأشارت التحريات إلى أن تلك الخلافات انتهت بارتكاب الجريمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل جريمة مقتل سيدة على يد طليقها

وكانت مدينة منوف بمحافظة المنوفية قد شهدت أمس جريمة مأساوية بعدما أقدم "كريم. ف. ن" على إنهاء حياة طليقته "بسمة" بعدة طعنات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أُلقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

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المنوفية النيابة العامة جريمة قتل

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