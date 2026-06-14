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اعتذارات الثانوية العامة 2026.. تعرف على الحالات المقبولة

كتب : أحمد الجندي

11:39 ص 14/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط وحالات قبول الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الاعتذار اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن قبول الاعتذارات يتم وفقًا لحاجة العمل داخل لجان السير، وفي حالات محددة تشمل وجود قومسيون طبي حديث ومعتمد من المجلس الطبي يثبت الإصابة بأحد الأمراض المزمنة أو الحالات الصحية الحرجة، مثل الأمراض السرطانية أو القلب المفتوح أو الفشل الكلوي أو أمراض الكبد أو الجراحات الحديثة.

كما تشمل الحالات المقبولة وجود عجز بنسبة 5% مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، أو العمل بنظام جزء من الوقت، أو الحرمان من أعمال الامتحانات بموجب مستند رسمي معتمد.

وأضافت الوزارة أن من بين الحالات التي يُقبل فيها الاعتذار أيضًا وجود طفل رضيع لا يزيد عمره على عامين، مع تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة، أو رعاية أحد أفراد الأسرة من أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الإعاقة مع إرفاق التقارير الطبية اللازمة.

كما يجوز قبول اعتذار أحد الزوجين في حال ندبهما معًا للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، بشرط تقديم أصل خطابي الندب الخاصين بهما.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين إلا في الحالات المقررة رسميًا، كما لن يتم قبول اعتذارات المقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير، مشددة على عدم قبول أي اعتذارات بالمقر الرئيسي للجنة الإدارة.

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