أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح 314 وحدة سكنية جديدة بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطتها لتوفير وحدات سكنية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

هيئة التعاونيات: طرح شقق في 8 مدن جديدة

أكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتوزع على 8 مدن هي: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش.

وأوضحت أن الطرح يضم وحدات سكنية بمواقع استراتيجية ومساحات متنوعة تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، بما يوفر خيارات متعددة للراغبين في التملك.

هيئة التعاونيات: كراسات الشروط متاحة بداية من 6 يوليو

أشارت الهيئة إلى أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بمقر الهيئة وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى مبنى محافظة شمال سيناء، اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو.

هيئة التعاونيات: تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية

أوضحت الهيئة أن تخصيص الوحدات السكنية سيتم من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين، وفقًا للمواعيد المحددة بكراسات الشروط.

وأضافت أن قرعة مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان ستُجرى بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

قرعات منفصلة لمشروعات السويس وبورسعيد والعريش

أكدت الهيئة أن قرعة مشروع السويس ستُجرى بفرع الهيئة بمحافظة السويس، فيما تُعقد قرعة مشروع بورسعيد بفرع الهيئة بالمحافظة، بينما تُجرى قرعة مشروع العريش بمبنى محافظة شمال سيناء.

سداد كامل الثمن يمنح أولوية اختيار الوحدة

لفتت الهيئة إلى أنه في حال قيام المتقدم بسداد كامل ثمن الوحدة السكنية، يحق له اختيار وحدته مباشرة قبل إجراء القرعة العلنية، وفقًا للضوابط المنظمة للطرح.