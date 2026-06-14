خاض عبدالله، نجل محمد شبانة وحفيد الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أولى تجاربه الغنائية من خلال أغنية جديدة بعنوان "أجمل صدفة"، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وحرص محمد شبانة على دعم نجله، إذ نشر رابط الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "تجربة ابني عبدالله في لون غنائي خاص به.. ربنا يوفقك يا ولدي".

كلمات أغنية "أجمل صدفة"

وجاءت الأغنية بمزيج من اللغتين العربية والإنجليزية، ومن كلماتها:

"يوم قابلتك أجمل صدفة

قلبي تايه مش لاقي سكة

ضحكتك دي أجمل غنوة

خلت قلبي يحبك فجأة"

"عدت لحظة وعاشت فيا

أجمل واحدة كده في عينيا

بقى معقولة دي حاجة عادية

حبك نور كده لياليا"

اقرأ أيضًا:

ماذا قالت سهير جودة عن الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز

20 صورة سلاف فواخرجي مع زوجها في حفل تخرج نجلها من الجامعة

ماذا قالت سهير جودة عن الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز ؟