حالة من الجدل والغضب أثارها قرار صادر من إدارة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية بمنع دخول أطباء الإمتياز غرف العمليات الطوارئ، نظرًا لتأثيره السلبي على إعداد كوادر طبية مؤهلة.

منع أطباء الامتياز من دخول غرف العمليات

وجاء في القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه:" ممنوع منعًا باتًا تعقيم ودخول أي طبيب امتياز داخل جميع غرف عمليات المستشفى سواء حوادث أو "لستة" أو مناظير أو مركز الإسكندرية للأورام.. ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية".

غضب بين أطباء الامتياز

وتسبب القرار في موجة من الغضب بين الأطباء حيث علق الدكتور خالد خضرجي، قائلًا:"فترة الامتياز هي أهم فترة في حياة الطبيب وفيها يحدد التخصص الذي سيختاره ويمارس فيه المهنة التى يحبه".

وتابع في منشور على صفحته الشخصية: وصلنا إلى الحضيض والقاع.. المستشفى التعليمي والجامعي يصدر فيها أوامر إدارية بمنع التعليم.. بمثل هذه القرارات سنكون فى قاع الأمم".

قرار مصيري يمس تدريب الأطباء

بينما تساءل الدكتور هشام عبد الحميد، هل نصدر القرار ثم نفكر في نتائجه؟ ولا نفكر أولًا قبل إصداره؟، موجهًا حديثه لمن له سلطة إصدار قرارات مصيرية تمس التعليم والتدريب لآلاف الأطباء- بحسب قوله.

مستشفى الشاطبي يلغي قرار المنع

وفي تحرك عاجل، ألغى المستشفى القرار السابق، وأصدر قرارًا جديدًا تضمن السماح بدخول وتواجد أطباء الامتياز بغرف العمليات وفقا للجداول المعلنة والمقدمة لبورد التدريب على أن يكونوا حاملين الكارنية الخاص بهم.

وشمل القرار السماح بدخول الأطباء في مواعيدهم المحددة من منسقي التدريب بالأقسام المختلفة، وتوزيع عمل أطباء الامتياز في العمليات طبقا للبرنامج التدريبي الخاص بهم، على أن يكون المشرف الإكلينيكي بكل وحدة بالأقسام مسئول عن توزيع هذه المهام.

أول تعليق من طب الإسكندرية على أزمة طلاب الامتياز

ومن جانبها، أصدرت كلية الطب جامعة الإسكندرية بيانًا أكدت فيه حرصها الكامل على توفير بيئة تدريبية وتعليمية متميزة لأطباء الامتياز، وفقًا للقواعد والضوابط والأصول الجامعية المعمول بها، وبما يحقق أعلى معايير الجودة في التدريب الإكلينيكي، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأوضحت الكلية أن تدريب أطباء الامتياز يُمثل أحد الركائز الأساسية لرسالتها التعليمية، ويحظى باهتمام بالغ من إدارتها، حيث يجري تنظيمه وفق جداول وبرامج تدريبية معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المرجوة، مع مراعاة متطلبات العمل داخل المستشفيات الجامعية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

وأشارت إلى أن الكلية كان لها السبق في إنشاء مجلس تدريب أطباء الامتياز، والذي أصبح فيما بعد نموذجًا تم تطبيقه على مستوى كليات الطب بالجامعات المختلفة، كما كانت لها الريادة في تنظيم مؤتمر سنوي لأطباء الامتياز، إيمانًا منها بأهمية دعم هذه المرحلة التدريبية وتطويرها بصورة مستمرة.

طب الإسكندرية تحدد ضوابط تدريب الأطباء

وناشدت الكلية الأطباء الملتحقين ببرنامج الامتياز الإلزامي ضرورة الالتزام بالجداول والضوابط المنظمة لعملية التدريب، حرصًا على تحقيق أقصى استفادة تدريبية وتعليمية، وبما يضمن إعداد أطباء المستقبل على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والعلمية.