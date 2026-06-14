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المونديال للجميع.. 50 مركز شباب بكفر الشيخ لبث مباريات كأس العالم (صور)

كتب : إسلام عمار

12:11 ص 14/06/2026
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    احد مراكز الشباب
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    المشاهدة على حمام السباحة
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    مركز شباب في كفر الشيخ
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    خلال بث مياريات كأس العالم
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    مركز شباب

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، تخصيص 50 مركز شباب بمختلف مدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين ومتابعة مباريات كأس العالم عبر شاشات العرض المتاحة داخل المراكز، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتوفير فرص مشاهدة المباريات للجمهور.

تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب باعتبارها مراكز حيوية للتجمع والتواصل بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة

وأوضح وكيل الوزارة أن توجيهات وزارة الشباب والرياضة شملت إتاحة عرض مباريات كأس العالم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير فرص متكافئة للمواطنين لمتابعة البطولة وتشجيع ومساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في الحدث العالمي.

تجهيزات متكاملة لضمان تجربة مشاهدة متميزة

وأشار “محروس” إلى أن مراكز الشباب المخصصة للمبادرة ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال فترة إقامة المباريات، مع توفير شاشات العرض والإمكانات اللازمة لضمان تجربة مشاهدة مناسبة وآمنة للمواطنين.

إشراف ومتابعة تنفيذ المبادرة

ويأتي تنفيذ المبادرة تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة طاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، بالتنسيق مع مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

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كأس العالم وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر كفر الشيخ

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