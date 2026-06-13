اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا
كتب : هند عواد
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تذاع مباراة منتخب مصر الافتتاحية في كأس العالم 2026، المقرر لها مساء الإثنين المقبل، على 7 قنوات مجانية، منها قناة على القمر الصناعي نايل سات.
ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم، بمواجهة بلجيكا، في العاشرة مساء الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالمونديال.
بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا
تنقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، عبر القنوات التالية:
1- القناة الأرضية الجزائرية Programe National HD
القمر الصناعي - نايل سات 7 درجات غرباً
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
2- قناة Megogo sports
القمر الصناعي - استرا 4.8 درجات شرقاً
التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
3- القنوات الفرنسية M6 وW9
القمر الصناعي - يوتلسات 9 درجات شرقاً
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
4- القنوات M4 sport المجرية
التردد: 11958
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
5- القنوات البلغارية BNT1.2.3
القمر الصناعي - يوتلسات 16 درجه شرقاً
التردد: 13910
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 12537
6- قناة سلوفينيا Slovenija TV2
التردد: 11512
الاستقطاب: أفقيعمودي
معدل الترميز: 30000
7- قناة المغرب الرياضية Arriadia HD
القمر الصناعي - عربسات 26 درجه شرقاً (سهيل سات)
التردد: 11180
الاستقطاب: عموديعمودي
معدل الترميز: 27500