اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا

تذاع مباراة منتخب مصر الافتتاحية في كأس العالم 2026، المقرر لها مساء الإثنين المقبل، على 7 قنوات مجانية، منها قناة على القمر الصناعي نايل سات.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم، بمواجهة بلجيكا، في العاشرة مساء الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالمونديال.

بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا

تنقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، عبر القنوات التالية:

1- القناة الأرضية الجزائرية Programe National HD

القمر الصناعي - نايل سات 7 درجات غرباً

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2- قناة Megogo sports

القمر الصناعي - استرا 4.8 درجات شرقاً

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

3- القنوات الفرنسية M6 وW9

القمر الصناعي - يوتلسات 9 درجات شرقاً

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

4- القنوات M4 sport المجرية

التردد: 11958

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

5- القنوات البلغارية BNT1.2.3

القمر الصناعي - يوتلسات 16 درجه شرقاً

التردد: 13910

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 12537

6- قناة سلوفينيا Slovenija TV2

التردد: 11512

الاستقطاب: أفقيعمودي

معدل الترميز: 30000

7- قناة المغرب الرياضية Arriadia HD

القمر الصناعي - عربسات 26 درجه شرقاً (سهيل سات)

التردد: 11180

الاستقطاب: عموديعمودي

معدل الترميز: 27500