بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، استقبال اعتذارات المراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك من خلال لجان قبول الاعتذارات التي تم تفعيلها لمدة ثلاثة أيام متتالية.

التعليم: استقبال الاعتذارات لمدة 3 أيام

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن لجان قبول الاعتذارات بدأت عملها اعتبارًا من اليوم الأحد 14 يونيو 2026، على أن يستمر استقبال طلبات الاعتذار حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري.

الوزارة: الاعتذارات للمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين

أكدت الوزارة، أن لجان الاعتذارات تختص باستقبال طلبات المراقبين الأوائل والملاحظين الذين تم انتدابهم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

يذكر أن المديريات والإدارات التعليمية تسلمت أمس السبت، خطابات الندب الخاصة بالمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026.

ويأتي ذلك تمهيدًا لمباشرة مهامهم داخل لجان الامتحانات، وفق الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات خلال الفترة المقبلة.