اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قرار منع أطباء الامتياز من دخول غرف العمليات في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية "قرار خاطئ تمامًا وغير مقبول على الإطلاق"، مشددًا على أن الاعتذار الذي أعقب القرار لا يلغي خطورته أو التداعيات التي كشف عنها بشأن منظومة التدريب الطبي.

وقال عبد الحي، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن أزمة تدريب أطباء الامتياز تعكس وجود فجوة واضحة بين أعداد خريجي كليات الطب والطاقة الاستيعابية المتاحة للتدريب العملي داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في أعداد المقبولين بكليات الطب دون أن يقابله توسع مماثل في المستشفيات الجامعية أو الإمكانات التدريبية.

وأوضح أن أعداد المقبولين بكليات الطب تضاعفت خلال الفترة الماضية، بينما لم تشهد المستشفيات الجامعية زيادة موازية في عدد الأسرة أو القدرات التدريبية، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من أطباء الامتياز والمتدربين داخل المنشآت التعليمية والطبية.

وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار هذا الوضع يمثل خطرًا حقيقيًا على مستوى الطبيب المصري مستقبلًا، كما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمريض، مؤكدًا أنه سبق أن نبه إلى هذه التداعيات خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب.

وأشار إلى أنه طالب بضرورة تطبيق القانون على كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاث سنوات، داعيًا إلى غلق تلك الكليات أو وقف قبول طلاب جدد بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل لحين توفيق أوضاعها.

وأضاف عبد الحي أن كليات الطب ليست كليات نظرية، بل تعتمد بصورة أساسية على التدريب العملي والإكلينيكي، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تعاني بالفعل من كثافة كبيرة في أعداد المتدربين نتيجة تضاعف أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات اللازمة لاستيعابهم.

كما لفت إلى أن اتفاقيات تدريب خريجي بعض الكليات الخاصة داخل المستشفيات الجامعية أسهمت في زيادة الضغوط الواقعة على تلك المستشفيات، موضحًا أنه لا يمكن توفير تدريب طبي فعّال عندما يتجمع عشرات أطباء الامتياز حول طبيب واحد أثناء ممارسة العمل السريري.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة بانتظار إجراءات حاسمة من وزارة التعليم العالي لضبط منظومة التعليم الطبي والتدريب.