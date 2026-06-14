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وزير النقل يوجه برفع كفاءة 25 كيلومترًا بالصحراوي الغربي في أسوان

كتب : إيهاب عمران

11:38 ص 14/06/2026

الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

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وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري بالبدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة مسافة 25 كيلومترًا بالطريق الصحراوي الغربي، بداية من كمين غرب أسوان في اتجاه الشمال، وذلك استجابة لمطلب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وأهالي المحافظة لتحسين مستوى الطريق والخدمات المقدمة للمترددين عليه.

وتأتي أعمال التطوير ضمن جهود الدولة لتحديث شبكة الطرق القومية ورفع كفاءة المحاور الحيوية، بما يسهم في تحسين معدلات الأمان والسلامة المرورية والحد من الحوادث، فضلًا عن الحفاظ على أرواح المواطنين مستخدمي الطريق.

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن سرعة استجابة وزير النقل لهذا المطلب تعكس حجم التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، وحرص الدولة على تنفيذ المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق الصحراوي الغربي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تربط أسوان بالمحافظات الأخرى، موضحًا أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة ستساهم في تحسين السيولة المرورية وتوفير حركة أكثر أمانًا للمركبات، فضلًا عن دعم خطط التنمية والاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها.

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أسوان كامل الوزير وزارة النقل

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