كشف هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تفاصيل بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية فور انتهاء آخر أيام الامتحانات بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن أعمال التصحيح بدأت داخل الكنترولات المختلفة مباشرة بعد انتهاء اللجان، مع التشديد على الدقة الكاملة في رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابة، حفاظًا على حقوق الطلاب.

مراحل التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات

أكد وكيل الوزارة أن أعمال الكنترولات لا تقتصر على التصحيح فقط، بل تمر بعدة مراحل متتالية تشمل تقدير الدرجات، ثم المراجعة الفنية، يليها تجميع ورصد الدرجات إلكترونيًا، وصولًا إلى إعداد النتيجة النهائية تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالكنترولات تلقوا تعليمات مشددة بضرورة تحري الدقة الكاملة وعدم التسرع في إعلان النتائج قبل الانتهاء من جميع المراجعات اللازمة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضح عنتر أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن الهدف هو خروج النتيجة بشكل دقيق يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال الكنترولات بشكل يومي لضمان انتظام سير العمل وسرعة الإنجاز دون الإخلال بمعايير الدقة المطلوبة.

انتظام امتحانات الإعدادية بالمنوفية

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية انتظامًا ملحوظًا داخل اللجان، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية.

وتابع مسؤولو التعليم بالمحافظة سير الامتحانات يوميًا، فيما تنوعت آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة، خاصة في مواد اللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية، بينما أكدت المديرية عدم تلقي شكاوى مؤثرة تتعلق بصعوبة الامتحانات أو سير اللجان.

أرقام وإحصاءات الامتحانات

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد جهزت 413 لجنة امتحانية لاستقبال نحو 89 ألفًا و878 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجان الشهادة الإعدادية المهنية، بمشاركة آلاف الملاحظين والمراقبين والإداريين لضمان انتظام العملية الامتحانية.