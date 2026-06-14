انطلاقة الماكينات وثالث ظهور عربي.. 4 مباريات جديدة في كأس العالم 2026

تتواصل منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، اليوم الأحد 14 يونيو، وحتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الإثنين، وسط ترقب جماهيري كبير لمجموعة من المواجهات القوية التي قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا في البطولة.

ويشهد برنامج اليوم أربع مباريات متنوعة تجمع بين منتخبات تسعى لتأكيد قوتها وأخرى تبحث عن تحقيق المفاجأة وحصد أولى نقاطها في المونديال، في ظل النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات.

مباريات كأس العالم 2026

ألمانيا وكوراساو

وتتجه الأنظار إلى مواجهة ألمانيا وكوراساو، المقررة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يستهل المنتخب الألماني، الملقب بـ"الماكينات"، مشواره في البطولة بطموح تحقيق بداية قوية تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، فيما يأمل منتخب كوراساو في تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

هولندا مع اليابان

وفي الساعة الحادية عشرة مساءً، يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الياباني في واحدة من أقوى مواجهات اليوم، ضمن منافسات المجموعة السادسة، إذ يتطلع المنتخبان إلى اقتناص النقاط الثلاث ووضع قدم مبكرة نحو التأهل إلى الدور التالي.

كوت ديفوار في مواجهة الإكوادور

كما تشهد الفترة الممتدة إلى فجر الإثنين وتحديدا في الثانية صباحا، مواجهة تجمع كوت ديفوار والإكوادور، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة وتجنب أي تعثر مبكر قد يعقد حسابات التأهل.

تونس أمام السويد

ويختتم المنتخب التونسي مشاركات العرب في مباريات اليوم بمواجهة قوية أمام السويد، في الخامسة فجر الإثنين، في ثالث ظهور عربي بالبطولة، حيث يطمح "نسور قرطاج" إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة معنوية كبيرة في مستهل مشوارهم بالمونديال.