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ماذا قال طلاب الثانوية الأزهرية في الأقصر عن امتحان اللغة الانجليزية؟

كتب : مصراوي

11:36 ص 14/06/2026

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الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف امتحان اللغة الإنجليزية طلاب الأزهر

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